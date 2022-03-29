Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama - Son Dakika
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Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

29.03.2022 13:14
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

Sosyal medyada "Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum" yazısı ile paylaşılan ve büyük tepki toplayan görüntüler ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, görüntülerdeki kişinin öğretmen olmadığı duyuruldu.

Sosyal medyada "Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum" yazısı ile paylaşılan ve büyük tepki toplayan görüntüler ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, görüntülerdeki kişinin öğretmen olmadığı duyuruldu.

Sosyal medyada "Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum" yazısı ile paylaşılan ve öğrencinin öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği iddia edilen video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan ve Kastamonu'daki bir listede meydana geldiği belirlenen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Videodaki kişinin öğretmen olmadığı, iki öğrenci arasında şaka amacıyla videonun çekildiğinin belirtildiği açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu olanın videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından uygulamalarda yayımlandığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/ İHA)

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama

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milli eğitim bakanlığı, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama - Son Dakika


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