Sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sosyal medyada terör örgütü lehine yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada terör örgütü lehine paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sosyal medyada terör örgütü lehine yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından, adliyeye sevk edildi.


Sosyal medyada terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.B., İ.B. ve M.Y. isimli 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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