Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

1 saat önce

Çanakkale'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapan ve çeşitli paylaşımlarda bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı, System.String[]

Çanakkale'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yapan ve çeşitli paylaşımlarda bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.


Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, dün akşam Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ikamet ettikleri adreste yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Seki, hastaneye kaldırılan annesi için dua istedi
AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu Bakan Çavuşoğlu: Söz konusu yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]