Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Çanakkale'de, sosyal medya hesaplarından 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yapan ve çeşitli paylaşımlarda bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, dün akşam Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda ikamet ettikleri adreste yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE