Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

1 saat önce

Çanakkale'de, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı, System.String[]

Çanakkale'de, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, aralarında Çanakkale HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaparak çeşitli paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
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