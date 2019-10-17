Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Çanakkale'de, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medya üzerinden PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla, aralarında Çanakkale HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sosyal medya üzerinden PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaparak çeşitli paylaşımlarda bulunan şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE