Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara operasyon - Son Dakika

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara operasyon

6 saat önce

Bitlis'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara operasyon, System.String[]

Bitlis'te sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "29 Kasım 2019 günü 9 ayrı noktada eş zamanlı olarak operasyon icra edilmiştir. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 3 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Operasyonda yapılan aramalarda; 1 AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği, 3 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7,62 mm fişek, 8 adet 9 mm fişek, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 flash bellek, 1 CO, 2 teyp kaseti, 1 adet 9 örgüt mensubunu gösterir fotoğraf ve 1 dürbün ele geçirilmiştir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat'tan "İyiyim" mesajı Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp! TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]