Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama
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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

1 saat önce

Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama, System.String[]

Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptığı ileri sürülen H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kurtalan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlenen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Kurtalan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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