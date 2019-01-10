Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 2 Gözaltı

Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 2 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 2 Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Nazilli'nin İstiklal Mahallesi'nde S.K., Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi'nde ise M.S.N.'nin, Youtube üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edildi. Bu sabah eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca S.K.'nin uyuşturucu madde kullanımını özendirici, M.S.N.'nin ise devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlarda da bulundukları belirlendi. Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

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