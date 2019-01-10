Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına 2 Gözaltı
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.
AYDIN'ın Nazilli
ve Germencik
ilçelerinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.
Nazilli'nin İstiklal Mahallesi'nde S.K., Germencik'in Hıdırbeyli
Mahallesi'nde ise M.S.N.'nin, Youtube
üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edildi. Bu sabah eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca S.K.'nin uyuşturucu madde kullanımını özendirici, M.S.N.'nin ise devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlarda da bulundukları belirlendi. Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:23 Kaynak: DHA
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