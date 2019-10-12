Sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı
1 saat önce
Hatay'da, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Hatay'da, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptığı belirlenen iki zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan tespitler üzerine harekete geçen ekipler, merkez Antakya ilçesinde yaşayan B.G. ve H.A'yı gözaltına aldı.
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