Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör propagandası şüphelileri adliyede
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Sosyal medyada terör propagandası şüphelileri adliyede

1 saat önce

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada terör propagandası şüphelileri adliyede, System.String[]

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İkisi kadın diğer 8 zanlı ise adliyeye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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