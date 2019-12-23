Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında - Son Dakika

Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında

6 saat önce

SİİRT'te sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında, System.String[]

SİİRT'te sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve kuruluşlarını aşağılama, suç ve suçluyu övme' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:13 Kaynak: DHA
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