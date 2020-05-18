Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve H.G'nin sosyal paylaşım sitesinde kendilerine ait hesaplardan terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi. Haklarında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar, Ayvalık'taki adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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