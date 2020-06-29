Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve THKP/C, DEV YOL terör örgütü propagandası yapan 2 şahsı tespit etti. Harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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