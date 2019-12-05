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Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Mazlum H, Halış B ve Muhammet Ş'nin kendi adları ile kullandıkları Facebook hesaplarından, terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum H, Halış B. ve Muhammet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Sincan Cezaevine gönderildi.
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