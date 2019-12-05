Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Mazlum H, Halış B ve Muhammet Ş'nin kendi adları ile kullandıkları Facebook hesaplarından, terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum H, Halış B. ve Muhammet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Sincan Cezaevine gönderildi.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Hülya Avşar'a benzerliğiyle dikkat çekti! Melisa Şenolsun, yeni imajıyla sosyal medyayı salladı Şarkıcı Hatice, sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı: Ben sana anca abla olurum Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:00:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]