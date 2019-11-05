Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.


Gaziantep polisinin PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda, (2) adet 9 mm. tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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