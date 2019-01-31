Sosyal Medyada Terör Propagandasına 14 Gözaltı
32 dakika önce
İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.
İzmir
'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıktı. Karar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri operasyon başlattı. Baskınlarda 14 şahıs yakalanırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, dijital malzeme, örgütsel doküman, 1'i ruhsatsız biri kurusu sıkı 2 tabanca ve bu tabancalara ait 40 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmaları için emniyete götürüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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