KOCAELİ SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

KOCAELİ'de, sosyal medyadan bölücü terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, sosyal medyadan bölücü terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKKKCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen E.Ç. ve T.Ç. ile ilgili işlem başlattı. Başiskele ilçesinde yaşayan 2 kişi evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Terör, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › KOCAELİ SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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