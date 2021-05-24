KOCAELİ'de, sosyal medyadan bölücü terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKKKCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen E.Ç. ve T.Ç. ile ilgili işlem başlattı. Başiskele ilçesinde yaşayan 2 kişi evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KOCAELİ SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika