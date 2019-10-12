Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı
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MERSİN'de sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nın ardından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
MERSİN'de sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nın ardından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, firari 7 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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