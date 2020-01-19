Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Viranşehir'de 4, Ceylanpınar'da 1 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA