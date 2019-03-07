Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada Terör Propagandasına 5 Tutuklama

Sosyal Medyada Terör Propagandasına 5 Tutuklama

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına 5 Tutuklama, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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