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Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

1 saat önce

Şanlıurfa'da sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama, System.String[]
Şanlıurfa'da sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 13 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:42 Kaynak: İHA
PKK, Şanlıurfa
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