Sosyal Medyada Terör Propagandasına 7 Gözaltı
22 dakika önce
Isparta'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Isparta
'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/KCK terör örgütleri ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Keçiborlu
ilçesinde 26 Mart ve 28 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör propagandası yaptıkları tespit edilen S.E, B.E, C.E, A.Ü, Ş.E, M.E. ve Y.Ö. isimli 7 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ilgili adli makamlara sevk edildiği belirtilirken, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütleri ve sempatizanlarına karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:14 Kaynak: İHA
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