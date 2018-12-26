Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı

56 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen üniversite öğrencisi B.S. (20), jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Terör Propagandasına Gözaltı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen üniversite öğrencisi B.S. (20), jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Madenler Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu öğrencisi B.S.'nin sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütü üyelerinin fotoğraflarını ve örgüt propagandasını içeren görüntüler paylaştığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüphelinin evine dün operasyon düzenledi. B.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:11 Kaynak: DHA

Yatağan, Muğla, Jandarma, Güncel
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