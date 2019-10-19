Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
Son Dakika Güncel Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

1 saat önce

Esenyurt ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto adı altında terör propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Ekim'de Esenyurt ve Küçükçekmece'de toplam 10 adrese yapılan operasyonda 11 kişi yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve eylem yapma hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Küçükçekmece, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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