Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına
Son Dakika Güncel Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına

1 saat önce

ADIYAMAN'da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına, System.String[]

ADIYAMAN'da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Polis, kent merkezinde yaşayan F.K.'nin sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı'nı  itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Şüpheli tespit edilen evinde, gözaltına alındı. F.K.'nin sorgusu sürüyor.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:01 Kaynak: DHA
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