Sosyal medyada terör propagandasına gözaltına
1 saat önce
ADIYAMAN'da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:01 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunup, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Polis, kent merkezinde yaşayan F.K.'nin sosyal medyada, Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar ile terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Şüpheli tespit edilen evinde, gözaltına alındı. F.K.'nin sorgusu sürüyor.
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