Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama
1 saat önce
– ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
– ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Bülent Çevik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara
'da 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bombalı saldırıda kardeşi ve yeğeni ölen Bülent Çevik, geçen 19 Aralık
günü Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK
propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Çevik, emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:36 Kaynak: DHA
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