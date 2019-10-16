Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar arasında bulunan ve yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen şüpheli, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İkisi kadın diğer 8 zanlı adliyeye getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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