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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Ahmet H'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yayınladığını ve terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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