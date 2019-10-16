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Sosyal medyada terör propagandasına yakın takip

1 saat önce

Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin paylaşımlarda bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına yakın takip, System.String[]

Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin paylaşımlarda bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, destekleyen ve örgüt ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan ekiplerce terör örgütü PKK'yla mücadele kapsamında örgütün kırsal yapısı ile irtibatlı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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