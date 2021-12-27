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SOSYAL MEDYADA 'TOKATÇI' OLARAK BİLİNEN BERBERE SOKAKTA TOKAT - Son Dakika

SOSYAL MEDYADA 'TOKATÇI' OLARAK BİLİNEN BERBERE SOKAKTA TOKAT

27.12.2021 11:29

SOSYAL medyada 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar, yolda yürürken kendisine seslenen kişiye yanıt vermediği iddiasıyla saldırıya uğradı.

SOSYAL medyada 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar, yolda yürürken kendisine seslenen kişiye yanıt vermediği iddiasıyla saldırıya uğradı. Bir gözü moraran Mehmet Bayraktar, polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, geçen cuma gecesi saat 22.30 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait berber dükkanında tıraş olmaya gelenlere espri amaçlı tokat attığı için 'Tokatçı Berber' olarak tanınan ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen Mehmet Bayraktar, telefon ile konuşarak caddede yürüyordu. Kimliği belirsiz kişi, seslenmesine rağmen yanıt alamadığını gerekçe göstererek, Bayraktar'ın yüzüne vurdu. Saldırgan, kaçarken, Bayraktar aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı. Kendine geldikten sonra polise giden Bayraktar, hastaneye giderek darp raporu aldı. Mehmet Bayraktar, ifadesinde daha sonradan M.Y. olduğunu tespit ettiğini öne sürdüğü bu kişiden şikayetçi oldu. Saldırının sosyal medyada ünlenmesinden kaynaklandığını öne süren Bayraktar, "Tanımadığım bir kişi bana 'Tokatçı berber' diyerek seslendi. Telefon ile konuşuyordum, duymadım. Bu şahsı tanımam ve aramızda geçmişe dayanan bir husumet yaşanmamıştır. Beni darbeden bu şahsın tespit edilerek yakalanmasını istiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADA 'TOKATÇI' OLARAK BİLİNEN BERBERE SOKAKTA TOKAT
SOSYAL MEDYADA 'TOKATÇI' OLARAK BİLİNEN BERBERE SOKAKTA TOKAT
SOSYAL MEDYADA 'TOKATÇI' OLARAK BİLİNEN BERBERE SOKAKTA TOKAT

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Mehmet Bayraktar, Cep Telefonu, Berber, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA 'TOKATÇI' OLARAK BİLİNEN BERBERE SOKAKTA TOKAT - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA 'TOKATÇI' OLARAK BİLİNEN BERBERE SOKAKTA TOKAT - Son Dakika
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