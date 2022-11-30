Önde gelen internet sitesinde ahlaksız ilan! 'Bayana ücretsiz' deyip ev fotoğraflarının yanına kendini koydu

Bir süredir artan kira fiyatları vatandaşın belini bükerken, Türkiye'nin en önemli ilan sitesine konulan ev ilanı bu kadarına da pes dedirtti.

"BAYANA ÜCRETSİZ SADECE BAYAN"

İlan sahibinin, ev fotoğrafları yerine kendi fotoğraflarını koyması sosyal medyada gündem oldu. İlanın açıklamasında bulunan Bayana ücretsiz, sadece bayan sözleri ise bazı vatandaşlar tarafından ahlaksız teklif olarak nitelendirdi.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan yayınlanan ilana sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. İşte kullanıcılardan gelen tepkilerden bazıları: