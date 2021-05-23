Sosyal medyada ürün tanıtan fenomenlere uyarı - Son Dakika

Sosyal medyada ürün tanıtan fenomenlere uyarı

23.05.2021 14:38
Sosyal medyada ürün tanıtan fenomenlere uyarı, System.String[]

Sosyal medya fenomenlerinin bundan böyle deneyimlemedikleri ürünün tanıtımını yapamayacaklarını ifade eden İzmir Barosu avukatlarından Özkan Yıldırım, "Fenomenler, 'Ben bu ürünü kullandım. Bana iyi geldi' diyorlar ama burada bir aldatma var. Bu ürünü kullanmıyorlar.

Sosyal medya fenomenlerinin bundan böyle deneyimlemedikleri ürünün tanıtımını yapamayacaklarını ifade eden İzmir Barosu avukatlarından Özkan Yıldırım, "Fenomenler, 'Ben bu ürünü kullandım. Bana iyi geldi' diyorlar ama burada bir aldatma var. Bu ürünü kullanmıyorlar. Türk Ceza Kanunu'nun 'dolandırıcılık' eylemi bu suça uyuyor. Bu tespit edildiği takdirde ilgili kişiler hakkında sanatçı olsun, fenomen olsun dolandırıcılık suçu oluşur ve savcılık harekete geçer" dedi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya fenomenleri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yayımladığı kılavuzda uyulması gereken yükümlülükleri belirledi. Kılavuza göre sosyal medya etkileyicilerinin bundan böyle deneyimlemedikleri ürünün tanıtımını yapamayacaklarını açıklayan İzmir Barosu avukatlarından Özkan Yıldırım, "Bu ürünü kullanmayan insanların 'ürünü kullandım' diye beyan etmelerinin doğru olmadığı, bu ürünün kendilerine reklam amaçlı olarak gönderildiğini ifade ederek tanıtılabileceği belirtildi" dedi.

Sosyal medya platformlarında fenomenler tarafından tanıtılan ürünlerin aslında kullanılmadan tanıtıldığına vurgu yapan Yıldırım, "Fenomenler, 'Ben bu ürünü kullandım. Bana iyi geldi' diyorlar ama burada bir aldatma var. Bu ürünü kullanmıyorlar. Türk Ceza Kanunu'nun 'dolandırıcılık' eylemi bu suça uyuyor. Bu tespit edildiği takdirde ilgili kişiler hakkında sanatçı olsun, fenomen olsun dolandırıcılık suçu oluşur ve savcılık harekete geçer. Bu üründen mağdur olan bir kişinin şikayeti nedeniyle de harekete geçilebilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor" diye konuştu.

"Sosyal medya platformları suç mecrasına dönüştü"

Özellikle videoların yüklendiği sosyal medya platformlarının suç mecrası olduğunu savunan avukat Yıldırım, "Adli mercileri yanıltmak, suç uydurmak, dolandırıcılık, dilencilik, hakaret, tehdit, darp, hürriyeti tahdit gibi suçlar işleniyor. Örneğin, İzmir'de iki kız çocuğu sırf fenomen olmak adına saç saça kavga ettiler" dedi.

"Videoların yüzde 80'i suç içeriyor"

Özellikle pandemi nedeniyle kapkaç, yankesicilik, cepçilik gibi yüz yüze işlenen suçlarda azalma olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bilişim araçlarına dayanan suçlarda ise artış yaşanıyor. Bu nedenle bilişim alanında uzmanlarla birlikte bir çalışma yapılmalı. İnternet mecraları incelendiğinde video ile işlenen suçlar inkar edilemez. Bu görüntüler suçu işlediğinizi sabitlemiştir ve inkar edilemez. Video çekerken, yorum yaparken bunun sonuçlarının düşünerek yapılması gerekir. Özellikle bilişim alanında uzman bir savcılık kurulması gerektiğini düşünüyorum. Daha vahim sonuçlarla karşılaşmamak adına bu konuda bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Bir ihtisas savcılığı kurulmalı. Bunun önüne şimdi geçilmezse ileride çok büyük sıkıntılar ortaya çıkar. İnternet mecralarındaki videoların yüzde 80'i suç içeriyor. Kitleleri de ilgilendirdiği için bu da o suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak kabul edilir" diye konuştu. - İZMİR

Sosyal medyada ürün tanıtan fenomenlere uyarı

Özkan Yıldırım, Sosyal Medya, İzmir Barosu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada ürün tanıtan fenomenlere uyarı - Son Dakika


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