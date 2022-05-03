Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 öğretmenin, Karayazı girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştığı belirtildi. Paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"BİR DAHA DÖNMEYECEĞİMİZİ VURGULAMAK İSTEDİK"

Öğretmenlerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Hareketin Kürtçe'ye yönelik olmadığını savunan öğretmenler, savunmalarında "Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı'ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik" dedi.

İşte o paylaşım;