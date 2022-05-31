Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 4 zanlı yakalandı

31.05.2022 16:39
Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ileri sürülen 4 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve kullanılmasını kolaylaştıranlara yönelik sosyal medya üzerinden inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, B.E, F.K, N.K. ve Y.Ş'nin sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

Operasyonda, 4 cep telefonu, 4 SIM kart, 1 hafıza kartı, 2 taşınabilir bellek ve dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdikleri iddia edilen 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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