Sosyal medyada uyuşturucu özendirmeye gözaltı
3 saat önce
Samsun'da sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirici paylaşım yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:17 Kaynak: İHA
'da sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirici paylaşım yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri internette bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden uyuşturucuyu özendirici paylaşım yaptığı ileri sürülen F.Ç.'yi (29) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen F.Ç. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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