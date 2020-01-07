Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon - Son Dakika

Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon

6 saat önce

Adana'da, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon, System.String[]

Adana'da, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde ve Ceyhan ilçesindeki şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, şafak vakti özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon düzenledi.

Bazı polislerin uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldığı operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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