Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon - Son Dakika

Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon

7 saat önce

Adana'da, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde ve Ceyhan ilçesindeki şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, şafak vakti özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon düzenledi.

Bazı polislerin uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldığı operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü
Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim Sevda Demirel'in sevgilisi Neslihan Doğrusöz'ün eski ilişkisi için yaptığı yorumlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:47 Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (9) - Son Dakika
16:47 'İkinci el araç alım satımında para transferi devlet güvencesinde' - Son Dakika
16:47 BEYOĞLU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ TARİHİ ÇEŞMEYE ZARAR VERDİ - Son Dakika
16:47 Pakistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika
16:42 Motosiklet sürücülerine şiddetli fırtına engeli - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]