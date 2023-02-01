Sosyal medyada video paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası, cinayetle noktalandı - Son Dakika
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Sosyal medyada video paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası, cinayetle noktalandı

01.02.2023 14:02
Sosyal medyada video paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası, cinayetle noktalandı

Denizli'de Mine Kocadağ'ın, sosyal medyada video paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası sonucu kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Denizli'de Mine Kocadağ'ın, sosyal medyada video paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası sonucu kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir çocuğun ortada kaldığı olay sonrası katil zanlısı cezaevine konulurken, 6 aydır kayıp olan Mine Kocadağ'a ait olduğu iddia edilen cesetten alınan örneklerse DNA testi için İzmir'e gönderildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, Ağustos ayında ortadan kaybolmuştu. Kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışmalar TikTok'la başladı

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar sebebiyle eşiyle tartıştığı ve kocasının kendisine ihanet etmekle suçladığı Mine Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi. Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek. Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada video paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası, cinayetle noktalandı - Son Dakika

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