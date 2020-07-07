Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu - Son Dakika

Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu

Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu -Afyonkarahisar'da 'tiktok' faciası -Tiktok'ta video çekip paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç bir daha çıkamadı Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı...

Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu

İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti

-Afyonkarahisar'da 'tiktok' faciası

-Tiktok'ta video çekip paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç bir daha çıkamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan çukurda oluşan su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedenini sudan çıkarmak için dalgıç ekibi bekleniyor.

Olay, Afyonkarahisar'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları biri tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti. İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan 'tiktok' ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan'ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine Konya'dan bölgeye dalgıç ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Kurtarma ekipleri ile birlikte Baylan'ın acılı ailesinin bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:33 Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:16 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
22:53
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
21:59
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
16:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:04:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]