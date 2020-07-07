Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu - Son Dakika

Sosyal medyada video paylaşmak isteyen genç su birikintisinde boğuldu

-Afyonkarahisar'da 'tiktok' faciası

-Tiktok'ta video çekip paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç bir daha çıkamadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için bir taş ocağı tarafından açılan çukurda oluşan su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedenini sudan çıkarmak için dalgıç ekibi bekleniyor.

Olay, Afyonkarahisar'a merkeze bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan isimli genç, akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile bölgedeki taş ocakları biri tarafından açılan ve içi su birikintisi dolu olan yere gitti. İddialara göre, burada sosyal medya uygulaması olan 'tiktok' ta paylaşmak üzere video çekmek için suya giren Baylan bir anda gözlerden kayboldu. Yanındaki arkadaşı ise kıyıda bulunan kayalara tutunarak kendisini kurtardı. Şahıs ardından Baylan'ın ailesi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için olay yerine su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine Konya'dan bölgeye dalgıç ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Kurtarma ekipleri ile birlikte Baylan'ın acılı ailesinin bölgedeki bekleyişleri sürüyor.