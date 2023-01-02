Sosyal medyada viral olan bir görüntü kısa süre içerisinde büyük tepki aldı. Bir tekel dükkanına giren genç, alışverişini tamamladıktan sonra kasadaki kadına yönelik skandal bir teklifte bulundu.
Kadına cinsel ilişki teklifinde bulunan genç, dakikalar sonra kadından gelen tepkiyle neye uğradığını şaşırdı. İlk başta gencin ne söylediğini anlamayan kadın, daha sonra gencin yanına giderek tokat attı.
Bir türlü dışarı çıkmak istemeyen genç, tekelci kadın tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Kadının bağırması üzerine kapıdakiler de olaya müdahil oldu.
Söz konusu görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdeki gencin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.
İşte o yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Güncel › Tekelci kadın, kendisine ilişki teklif eden genci tokatlayıp dışarı attı - Son Dakika