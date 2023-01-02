Tekelci kadın, kendisine ilişki teklif eden genci tokatlayıp dışarı attı - Son Dakika
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Tekelci kadın, kendisine ilişki teklif eden genci tokatlayıp dışarı attı

02.01.2023 17:06
Tekelci kadın, kendisine ilişki teklif eden genci tokatlayıp dışarı attı

Sosyal medyada viral olan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Girdiği tekel dükkandan alışveriş yaptıktan sonra kasadaki kadına cinsel ilişki teklifinde bulunan genç, kadın tarafından tokatlanarak dışarı çıkarıldı.

Sosyal medyada viral olan bir görüntü kısa süre içerisinde büyük tepki aldı. Bir tekel dükkanına giren genç, alışverişini tamamladıktan sonra kasadaki kadına yönelik skandal bir teklifte bulundu.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kadına cinsel ilişki teklifinde bulunan genç, dakikalar sonra kadından gelen tepkiyle neye uğradığını şaşırdı. İlk başta gencin ne söylediğini anlamayan kadın, daha sonra gencin yanına giderek tokat attı.

SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDI

Bir türlü dışarı çıkmak istemeyen genç, tekelci kadın tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Kadının bağırması üzerine kapıdakiler de olaya müdahil oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerdeki gencin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.

İşte o yorumlardan bazıları:

Tekelci kadın, kendisine ilişki teklif eden genci tokatlayıp dışarı attı
Tekelci kadın, kendisine ilişki teklif eden genci tokatlayıp dışarı attı
Tekelci kadın, kendisine ilişki teklif eden genci tokatlayıp dışarı attı
YORUMLAR
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Sosyal Medya, Cinsellik, Güncel, Son Dakika

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