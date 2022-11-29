Yabancı uyruklu şahsın paylaştığı video infial yarattı! Hemen gözaltına alındı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu şahsın paylaştığı video infial yarattı! Hemen gözaltına alındı

29.11.2022 23:47

Sosyal medyada yabancı uyruklu bir şahsın Türk lirasını (TL) yırtıp, "Bu para değil" demesi tepki topladı. Olayın Ankara'da yaşandığı belirlenirken Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri parayı yırtan şahıs ve bir arkadaşı yakaladı. Emniyetten, "Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

TikTok'ta yabancı uyruklu bir kişinin paylaştığı video gündem oldu. Türk Lirası'nı aşağılayan şahıs için çok sayıda ihbar yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

TÜRK LİRASINI YIRTTI

Kameraya yansıyan o anlarda yabancı uyruklu bir şahsın Türk Lirası'nı yırtarak, "Bu para değil" dediği görüldü.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan skandal videonun gündem olması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyetten yapılan açıklamada şahsın yakalandığı ve yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle

"29.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde;

Olayı Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır."

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu şahsın paylaştığı video infial yarattı! Hemen gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu şahsın paylaştığı video infial yarattı! Hemen gözaltına alındı - Son Dakika
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