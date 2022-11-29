TikTok'ta yabancı uyruklu bir kişinin paylaştığı video gündem oldu. Türk Lirası'nı aşağılayan şahıs için çok sayıda ihbar yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Kameraya yansıyan o anlarda yabancı uyruklu bir şahsın Türk Lirası'nı yırtarak, "Bu para değil" dediği görüldü.
Öte yandan skandal videonun gündem olması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyetten yapılan açıklamada şahsın yakalandığı ve yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
"29.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde;
Olayı Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır."
Son Dakika › 3. Sayfa › Yabancı uyruklu şahsın paylaştığı video infial yarattı! Hemen gözaltına alındı - Son Dakika