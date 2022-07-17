Bahçeşehir Gölet'teki paylaşımlarla ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika
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Bahçeşehir Gölet'teki paylaşımlarla ilgili emniyetten açıklama

17.07.2022 20:24

Bahçeşehir Gölet'teki paylaşımlarla ilgili emniyetten açıklama Sosyal medyada yalan paylaşımlara emniyetten açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki Bahçeşehir Gölet'te, kadınların kazları çantasına koyup götürdüğü paylaşımlarla ilgili açıklama yapılarak, "Kazların kadın...

Bahçeşehir Gölet'teki paylaşımlarla ilgili emniyetten açıklama

Sosyal medyada yalan paylaşımlara emniyetten açıklama

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki Bahçeşehir Gölet'te, kadınların kazları çantasına koyup götürdüğü paylaşımlarla ilgili açıklama yapılarak, "Kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine, kadınlar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır" denildi.

Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki gölette, iki kadının yüzen kazları yakalayıp çantalarına koyduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Emniyetten konuyla ilgili açıklama yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır."

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçeşehir Gölet'teki paylaşımlarla ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeşehir Gölet'teki paylaşımlarla ilgili emniyetten açıklama - Son Dakika
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