Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu

Biri lüksün diğeri mütevaziliğin resmi! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

Köyünde yetişen yöresel lezzetleri her mevsim ayrı ayrı çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Bolat (29), şimdi ev ekonomisine katkı sunarak bölgede bir çok kadına da ilham kaynağı oldu.

SİPARİŞLERE YETİŞMEK İÇİN YOĞUN MESAİ YAPIYOR

Adana ve Kozan bölgesinde yöresel olarak hazırlanan ev yapımı erişte, turşu, salça, konserve, incir reçeli gibi lezzetlerin hazırlık ve yapım aşamasının bahçeden sofraya gelene kadar her anını cep telefonu ile görüntüleyen Özge Bolat, hesabından bu ürünleri satışa sundu. Eşinin de desteğini alan genç kadın, şimdilerde siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

"SOSYAL MEDYAYLA ÇOK GÜZEL İŞLER YAPILABİLİR"

Tilan köyünde Kozan ve adana çevresinde kadınların kendileri için hazırladığı yöresel doğal ürünlerin internette paylaşımı ile şehir dışından yoğun ilgi gördüğünü ve ev ekonomisine katkı sunmak adına başarılı olduğunu kaydeden Özge Bolat, "Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim" diye konuştu.

"ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

Bolat, "Cep telefonu ile her aşamayı çekiyorum. Bahçeden topladığımız ürünler, temiz bir şekilde hazırlandığını cep telefonu ile çekiyorum. Bu yıl ilk kez karpuz kabuğu reçeli denedim çok güzel talep oldu. Ev hanımıyım. 2 kızım var. Evimin bahçesine ektiğim ürünleri çekip paylaşım yapıyorum. Daha önce Adamanızı tanıtmak için yemek sayfası kurdum ilgi çok oldu. Adana'dan çevre illerden çok güzel siparişler alıyorum. Adananın yöresel ürünleri şalgam, fasulye ekiyorum konserve yapıyorum. Kozan'dan Adana'dan çok güzel siparişler alıyorum. Örnek bir anne olmak istedim. Bir ev hanımı sosyal medyayı kullanarak çok güzel işler yapabildiğini göstermek istedim. Evlenmeden önce çok iyi yemek yapamazdım. Kendimi geliştirdim. Hedefim Adana'mızın böyle yöresel ürünleri pek yapan yok. Adamanızın yöresel köy ürünlerini tanıtmak örnek olmak istiyorum" diye konuştu.