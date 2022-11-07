Türkiye'yi hüzne boğan yaşlı adam! 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa atılmış - Son Dakika
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Türkiye'yi hüzne boğan yaşlı adam! 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa atılmış

07.11.2022 10:43

Sosyal medyada viral olan bir paylaşımda yaşlı adam, 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa terk edildiğini ifade etti. Yaşlı adamın sözleri duyanları büyük hüzne boğdu.

Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda kaydedilen görüntüler yürek burktu. 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa terk edildiğini söyleyen yaşlı adamın sözleri yürekleri dağladı.

"ÖYLE GARİP GARİP OTURUYORUM"

Yaşlı adam, "Benim kimsem yok, annem öldü, babam öldü, hanımım öldü, kaldım bir tek ben. 3 tane çocuğum oldu, onlar bakmıyor, sahip çıkmıyor. Öyle garip garip oturuyorum" dedi.

YARDIM EDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından yaşlı adama destek mesajları gelmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları, yetkililerin devreye girerek yaşlı amcaya yardım etmesini istedi.

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SON DAKİKA: Türkiye'yi hüzne boğan yaşlı adam! 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa atılmış - Son Dakika
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