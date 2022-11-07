Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda kaydedilen görüntüler yürek burktu. 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa terk edildiğini söyleyen yaşlı adamın sözleri yürekleri dağladı.
Yaşlı adam, "Benim kimsem yok, annem öldü, babam öldü, hanımım öldü, kaldım bir tek ben. 3 tane çocuğum oldu, onlar bakmıyor, sahip çıkmıyor. Öyle garip garip oturuyorum" dedi.
Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından yaşlı adama destek mesajları gelmeye başladı. Sosyal medya kullanıcıları, yetkililerin devreye girerek yaşlı amcaya yardım etmesini istedi.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'yi hüzne boğan yaşlı adam! 3 çocuğu olmasına rağmen sokağa atılmış - Son Dakika