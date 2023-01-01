Sokakta yaşayan adamı yıkayıp giydiren gençler, sosyal medyada büyük takdir topladı - Son Dakika
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Sokakta yaşayan adamı yıkayıp giydiren gençler, sosyal medyada büyük takdir topladı

01.01.2023 14:55

Sosyal medyada yayılan bir videoda gençler, sokakta gördükleri engelli adamı yıkadıktan sonra giydirdi. Gençlerin bu hareketi büyük takdir topladı.

Sosyal medyada zaman zaman yayılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Gençler, sokakta gördükleri engelli ve yaşlı adamı arabalarına aldıktan sonra yıkayabilecekleri bir yere götürdü.

YIKAYIP GİYDİRDİLER

Yardımsever gençler daha sonra yıkadıkları adamı yeni ve temiz kıyafetlerle giydirdi. Adamın ayağına uygun ayakkabı da bulundu.

MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Temizlendikten sonra yeni kıyafetler giyen yaşlı adamın mutluluğu da yüzüne yansıdı. Gençlerin videosuna sosyal medyadan beğeni yağdı.

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