Sokakta yaşayan adamı yıkayıp giydiren gençler, sosyal medyada büyük takdir topladı

Sosyal medyada zaman zaman yayılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Gençler, sokakta gördükleri engelli ve yaşlı adamı arabalarına aldıktan sonra yıkayabilecekleri bir yere götürdü.

YIKAYIP GİYDİRDİLER

Yardımsever gençler daha sonra yıkadıkları adamı yeni ve temiz kıyafetlerle giydirdi. Adamın ayağına uygun ayakkabı da bulundu.

MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Temizlendikten sonra yeni kıyafetler giyen yaşlı adamın mutluluğu da yüzüne yansıdı. Gençlerin videosuna sosyal medyadan beğeni yağdı.