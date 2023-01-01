Sosyal medyada zaman zaman yayılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Gençler, sokakta gördükleri engelli ve yaşlı adamı arabalarına aldıktan sonra yıkayabilecekleri bir yere götürdü.
Yardımsever gençler daha sonra yıkadıkları adamı yeni ve temiz kıyafetlerle giydirdi. Adamın ayağına uygun ayakkabı da bulundu.
Temizlendikten sonra yeni kıyafetler giyen yaşlı adamın mutluluğu da yüzüne yansıdı. Gençlerin videosuna sosyal medyadan beğeni yağdı.
Son Dakika › Güncel › Sokakta yaşayan adamı yıkayıp giydiren gençler, sosyal medyada büyük takdir topladı - Son Dakika