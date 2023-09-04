Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı

Son Güncelleme: 04.09.2023 18:48

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sokak ortasında çatışma olduğu iddia edilen görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyerek iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Maltepe'de sokak ortasında iki araçtan inenlerin çatıştığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Sosyal medya gündem olan görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıkarken, 2 şahıs ise yakalandı.

GÖRÜNTÜLER SES GETİRMİŞTİ

Gerçek sanılarak haber bile yapılan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu. Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı.

Maltepe'deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı

VİDEO KURGU ÇIKTI

Şüpheliler Şahan B.(22) ile Sinan U. (22) videonun kurgu olduğunu itiraf etti. Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı. Ayrıca videodaki Şahan B.'nin elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve polisin denetim noktasında yakalanarak işlem yapıldığı da tespit edildi.

Maltepe'deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

İki şüpheli hakkında, "Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak", " Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Maltepe'deki çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada yayılan çatışma görüntüsü kurgu çıktı, 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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