Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede

04.10.2022 10:32

Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada yayımladıkları videoda Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheliler B.C.Ç. (22) ve M.A.D'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.C.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, psikolojik sorunları nedeniyle kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, ilaç ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Diğer şüpheli M.A.D'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabından, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar." bilgisini paylaşmıştı.

Söz konusu görüntülerin yaklaşık 1 ay önce bir evde çekildiği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dini değerleri aşağılama suçunu işlediği öne sürülen 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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