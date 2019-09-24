Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada yayımlanan intihar
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Sosyal medyada yayımlanan intihar

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medyada yayımlanan intiharın Marmaray hattında gerçekleşmediğini bildirdi.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medyada yayımlanan intiharın Marmaray hattında gerçekleşmediğini bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada "Marmaray'da intihar" başlığıyla bir video yayımlandığı belirtildi.

Videodaki intiharın Marmaray hattında gerçekleşmediği ifade edilen açıklamada, "Yurt dışından alınan bir görüntü ile Marmaray'da yaşanmış gibi algı oluşturulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Marmaray, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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