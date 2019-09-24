Sosyal medyada yayımlanan intihar
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medyada yayımlanan intiharın Marmaray hattında gerçekleşmediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:42 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medyada yayımlanan intiharın Marmaray hattında gerçekleşmediğini bildirdi.
TCDD'den yapılan açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada "Marmaray'da intihar" başlığıyla bir video yayımlandığı belirtildi.
Videodaki intiharın Marmaray hattında gerçekleşmediği ifade edilen açıklamada, "Yurt dışından alınan bir görüntü ile Marmaray'da yaşanmış gibi algı oluşturulmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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