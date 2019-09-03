Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi
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Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.'ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Yalova'dan Gölcük'e gelen A.Ş. adlı erkek, Şirinköy Mahallesi'nde sokak ortasında soyunarak üzerinde kalan iç çamaşırı ile yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşlar üzerinde sadece külot olan kişiyi görünce polise haber verdi. Bazı vatandaşlar bu sırada A.Ş.'ye tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis, etrafını saran vatandaşların elinden kurtardığı A.Ş.'yi polis merkezine götürdü. A.Ş.'nin polis merkezinde, "Ben sosyal deneyim yapıyordum. Vatandaşların ilgisini çekmek ve sosyal medyada yayınlamak istedim." dediği öğrenildi.
Polis, A.Ş.'ye bir mağazadan pantolon ve tişört aldı. Mağazadan alınan kıyafetleri giyen A.Ş. sağlık kontrolü için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Gölcük, Yalova, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:06 Kaynak: DHA
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