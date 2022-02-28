Sosyal medyada yayınlanan Kiev'de bombardıman görüntüleri gerçek mi? - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali beşinci gününe girdi. Medyanın yanı sıra sosyal medya platformlarında savaşa ilişkin binlerce bilgi ve görüntü paylaşıldı. Gerçekliği teyit edilemeyen veriler de bilgi kirliliği yaşanmasına neden oluyor. Bunun son örneği dün akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda görüldü.

"SICAK GÖRÜNTÜ" DİYEREK VERDİLER

Canlı yayında Ukrayna- Rusya savaşı üzerine konuşulurken, "Geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek sosyal medyada sıkça paylaşılan bir görüntü servis edildi. Moderatör Yasin Erçağlayan o anlarda " Kiev'den olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Konuklar da Kiev'in bombalandığını düşünerek değerlendirmelerde bulundu.

OYUN VİDEOSU ÇIKTI

Ancak bu görüntülerin kısa bir süre sonra bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.