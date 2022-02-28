Sosyal medyada yayınlanan Kiev'de bombardıman görüntüleri gerçek mi? - Son Dakika
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Sosyal medyada yayınlanan Kiev'de bombardıman görüntüleri gerçek mi?

28.02.2022 09:59
Sosyal medyada yayınlanan Kiev'de bombardıman görüntüleri gerçek mi?

Sosyal medyada hızla yayılmasının ardından CNN Türk'ün dün akşamki canlı yayında da "Kiev'den geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek servis edilen görüntülerin, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali beşinci gününe girdi. Medyanın yanı sıra sosyal medya platformlarında savaşa ilişkin binlerce bilgi ve görüntü paylaşıldı. Gerçekliği teyit edilemeyen veriler de bilgi kirliliği yaşanmasına neden oluyor. Bunun son örneği dün akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan programda görüldü.

Sosyal medyada yayınlanan Kiev'de bombardıman görüntüleri gerçek mi?

"SICAK GÖRÜNTÜ" DİYEREK VERDİLER

Canlı yayında Ukrayna- Rusya savaşı üzerine konuşulurken, "Geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek sosyal medyada sıkça paylaşılan bir görüntü servis edildi. Moderatör Yasin Erçağlayan o anlarda " Kiev'den olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Konuklar da Kiev'in bombalandığını düşünerek değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyada yayınlanan Kiev'de bombardıman görüntüleri gerçek mi?

OYUN VİDEOSU ÇIKTI

Ancak bu görüntülerin kısa bir süre sonra bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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