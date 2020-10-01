Sosyal medyada yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sosyal medya yasası bugün itibariyle yürürlüğe girdi, yeni dönem başlıyor.

Yasaya göre, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayacılarının Türkiye'de temsilci bulundurması gerekecek. Bu şart yerine getirilmezse 5 kademeli bir yaptırım süreci olacak.

Temsilci atamayan sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira para cezası verilecek. Bu şart 30 gün daha yerine getirilmezse sosyal ağ sağlayıcısına ikinci etap yaptırım olarak 30 milyon lira daha ceza kesilecek.

Üçüncü aşamada 3 ay süreyle yeni reklam sözleşmesi yapamayacak. Dördüncü aşamada Sulh Ceza Hakimliği yüzde 50 ile 90 oranında bant daraltma cezası verebilecek. Son aşamada ise bant daraltma cezası alan erişim sağlayıcılarının 4 saat içerisinde bu kararı yerine getirmesi gerekecek.

Düzenlemeyle ayrıca sosyal medyada kişisel haklara yönelik ihlal olması durumunda 48 saat içinde cevap verilmesi gerekecek .Bu şartın yerine getirilmemesinin cezası 5 milyon lira olacak.

Ayrıca Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve 'kişilik haklarına saldırı' olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

(İHA)